Champions, Liverpool-Inter domani alle 21: il programma di Mediaset

Martedì 8 marzo, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League “Liverpool-Inter”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it.

Nello spettacolare scenario di Anfield di Liverpool va in scena la super sfida da dentro o fuori tra gli inglesi allenati da Jurgen Klopp e i nerazzurri di Simone Inzaghi che proveranno l’impresa di passare il turno dopo lo 0-2 subito a Milano. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Riccardo Ferri, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancherà l’ampia sintesi dell’altro ottavo di finale in programma “Bayern Monaco-Salisburgo”.

Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, altri tre ottavi in programma (8 e 9 marzo) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. E grazie all’opzione “Diretta Champions” è possibile gustarsi tutti i goal in tempo reale.

Mercoledì 9 marzo, su Mediaset Infinity ampia sintesi di “Real Madrid-Paris Saint Germain” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.