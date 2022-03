Liverpool-Inter, sondaggio sul migliore in campo: i 4 candidati proposti

Appuntamento con il classico sondaggio social indetto dal club nerazzurro: ai tifosi il compito di scegliere

L'Inter ha chiuso il suo cammino nella Champions League 2021/22 ad Anfield, nonostante una vitttoria di cuore e bel gioco decisa dal gol di Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghi ha sconfitto la formazione di Klopp che non perdeva in casa dal marzo 2021 (contro il Chelsea). Tante le giocate degne di nota e i nerazzurri che si sono distinti in campo.