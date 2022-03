Liverpool, Fabinho: “Inter miglior italiana degli ultimi anni. Il loro gioco…”

Il centrocampista era con l'allenatore Klopp in conferenza stampa e ha risposto ai giornalisti alla vigilia della sfida con i nerazzurri

«Se credo di poter raggiungere (finora ne ha segnati 6 in tutte le competizioni.ndr) quota dieci gol? Sì. Perché la squadra sta segnando tanto. La differenza è che sono più spesso nell'area avversaria sui calci piazzati. Prima ero sempre l'ultimo a difensore a dover fermare il contropiede, ma il tecnico mi ha dato più fiducia. Va bene per me. Non ho pensato di fare gol, ma domani c'è l'Inter e dobbiamo essere concentrati su una partita alla volta», ha spiegato il centrocampista.

«Non è facile lottare per vincere tre-quattro trofei. È stato difficile recuperare dopo la finale del Chelsea. Ma i giocatori che hanno giocato contro Norwich e West Ham hanno fatto davvero bene e siamo ancora in lotta in FA Cup e per la Premier League. È stato un bene per noi vincere la Carabao Cup, era la prima competizione in palio per noi da vincere. Il modo in cui abbiamo vinto la coppa è stato speciale per tutti. Quando vinci un trofeo, è normale che la gente dica che il Liverpool potrebbe vincerne quattro, ma non ci penso troppo. È qualcosa di nuovo per noi, è stata la prima volta che ho giocato una finale nazionale per il Liverpool e la prima volta affronto i quarti di finale di FA Cup. È importante essere nell'ultima fase delle varie competizioni. Siamo il Liverpool, dobbiamo cercare di vincere tutto», ha aggiunto.