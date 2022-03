Liverpool, Klopp: “Inter forte e scomoda da affrontare. Risultato giusto alla fine”

Le considerazioni dell'allenatore dei Reds dopo la gara di stasera contro i nerazzurri ad Anfield

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con l'Inter che non ha inficiato il passaggio del turno dei Reds: "Sono molto soddisfatto per la qualificazione, non del tutto per la partita ovviamente. Penso che nel doppio confronto sia giusto aver vinto una partita a testa e aver passato noi il turno. Abbiamo avuto opportunità all'inizio, ma non le abbiamo sfruttate e col gol di Lautaro tutto si era riaperto. Congratulazioni all'Inter e a Inzaghi, una squadra forte, eccezionale e scomoda da affrontare. Siamo passati e questa è l'unica cosa che conta".