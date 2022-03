Liverpool, basta Mané: 1-0 al West Ham e messaggio all’Inter in chiave Champions

Il Liverpool, prossimo avversario in Champions League dell’Inter, vince 1-0 contro il West Ham. Decisivo Mané per i Reds

Il Liverpool, prossimo avversario in Champions League dell’Inter, vince 1-0 contro il West Ham. Decisivo Mané per i Reds, che restano a tre punti dalla vetta della classifica occupata dal Manchester City. Un importante successo per la squadra allenata da Jurgen Klopp, che a distanza risponde al 5-0 di ieri dell’Inter di Simone Inzaghi. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League è in programma martedì alle 21, si riparte dal 2-0 per i Reds.