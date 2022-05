Liverpool-Real, Klopp: “Giocheremo anche per l’Ucraina. Russia capirà il messaggio”

L'allenatore dei Reds ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale e ha dedicato la gara al popolo ucraino

Jurgen Klopp, nella conferenza stampa che precede la finale di Champions League contro il Real Madrid, ha dedicato la partita al popolo ucraino che vive ormai da tempo sotto le bombe della Russia.«Giocheremo anche per l'Ucraina, perché sono certo che in quella terra qualcuno potrà e vorrà guardarci, e allora saremo in campo al 100% per loro. Sono felice che si giochi a Parigi e non a San Pietroburgo. Credo che la Russia capirà il messaggio: la vita continua, anche quando tenti di distruggerla», ha detto il tecnico del Liverpool.