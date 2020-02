Dortmund-PSG, Lizarazu non ha dubbi: “Preferirei Cavani a Icardi, ecco perché”

A poche ore dall’andata degli ottavi di Champions tra Dortmund-PSG, Bixente Lizarazu analizza le possibili scelte in attacco di Thomas Tuchel.”Penso che il PSG possa permettersi di giocare con i primi quattro (Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi). Il Borussia è una squadra squilibrata, molto offensiva, ma fragile in difesa. Se il PSG dovesse affrontare una big europea, il mio ragionamento sarebbe probabilmente diverso. Con tre attaccanti preferirei Cavani a Icardi. Per i suoi numeri, la sua mobilità, la sua capacità di giocare in profondità contro Hummels“.

(paristeam)