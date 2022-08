Ex Inter – Ljajic pronto a volare in Arabia Saudita: c’è l’Al-Nassr

Possibile nuova avventura in Arabia Saudita per l'ex Inter Adem Ljajic. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com

Possibile nuova avventura in Arabia Saudita per l'ex Inter AdemLjajic. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, "il serbo potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita con l'Al-Nassr. 74 presenze e 15 gol con Garcia in panchina (più che con lui ha giocato solo con Sinisa Mihajlovic), Ljajic si è liberato dai turchi del Besiktas in estate".