Inter, Llorente favorito per l’attacco: Marotta pronto a mollare Giroud, c’entrano Eriksen e Politano…

Aumentano le quotazioni di Fernando Llorente per il ruolo di vice Lukaku. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, lo spagnolo – inserito nella trattativa Politano – potrebbe arrivare in prestito dal Napoli per i prossimi sei mesi.

Una mossa dell’Inter per favorire la cessione di Politano – grande obiettivo del Napoli – da una parte e l’arrivo di Eriksen dall’altra: gli agenti di Llorente sono Trimboli e Busardò, gli intermediari della trattativa con il Tottenham per il danese.

In caso di arrivo di Llorente, l’Inter mollerebbe la pista Giroud nonostante l’accordo con il francese fino al 2022 e quello con il Chelsea sulla base di 5 milioni più uno di bonus.