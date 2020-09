In Argentina – Inter, spunta la nuova/vecchia pista per l’attacco: pronto Llorente

Il mercato dell’Inter per il momento è un mercato low cost. Il club nerazzurro vuole rinforzarsi e, in attesa di cedere qualche giocatore che aiuterebbe a sistemare il bilancio, cerca di puntellare la rosa con giocatori che non richiedono un grosso esborso economico.

Per questo, secondo quanto si legge sul portale argentino El Intransigente, l’Inter sarebbe tornata su Fernando Llorente. L’attaccante del Napoli era stato già nel mirino del club nerazzurro nella passata stagione e ora potrebbe essere il centravanti adatto per chiudere il reparto offensivo.