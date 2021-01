Mercato – Llorente va all’Udinese: arrivato ok del giocatore e accordo col Napoli

All’Udinese (che domani riceve al Friuli l’Inter) sta per arrivare Llorente (che nel mercato estivo era stato associato pure ai nerazzurri). C’è l’accordo con il Napoli per il trasferimento ed è arrivato l’ok del giocatore. Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito. Sul quale si legge anche: “La chiusura dell’operazione è prevista per lunedì, visto che il Napoli ha chiesto di tenere l’attaccante fino a domenica, quando la squadra di Gattuso sarà impegnata in trasferta contro il Verona”.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)