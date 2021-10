Lo Monaco attacca Mourinho: “Sapevo sarebbe stato un problema per la Roma”

Le parole del dirigente: "Mourinho? Avevo già previsto che sarebbe stato un problema per la Roma, non mi sorprendono alcuni risultati"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato così della lotta scudetto, per poi riservare a Jose Mourinho una dura critica: "C'è un tentativo di fuga da parte del Milan, mette il pepe al Napoli, costringerà il Napoli a cercare di piazzare l'ennesima vittoria. E se le altre dovessero cedere il passo, allora si potrebbe già parlare di un primo tentativo di fuga. Il Milan ha dato ieri un segnale di forza. Mourinho? Avevo già previsto che sarebbe stato un problema per la Roma, non mi sorprendono alcuni risultati".