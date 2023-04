Lo Monaco: “Inter in ripresa, è favorita con la Juve. Squalifica Lukaku? Siamo alla frutta”

Le dichiarazioni dell'ex dirigente del Catania sulla sfida di questa sera tra Inter e Juventus e non solo

Pietro Lo Monaco, ex direttore generale del Catania, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

"Juve-Inter? Una bella partita ma anche un’altra occasione per fare chiacchiere, polemiche e così via. Ogni gestualità, anche la più stupida, in Italia ci dobbiamo inventare polemiche".

La FIGC ha concesso la grazia a Lukaku annullando la squalifica.

"Facciamo di tutto per attirare le polemiche, le chiacchiere e le discussioni. Che intervenga la FIGC per togliere una squalifica vuol dire che siamo alla frutta".

E la partita, come la vede?

"L’Inter mi sembra in ripresa: giocherà la semifinale in Champions ed è in piena corsa per la Coppa Italia. La Juve ha ottenuto una certa solidità in fase difensiva ma continua ad esprimere un gioco sparagnino che potrebbe anche non bastare. Vedo l’Inter leggermente favorita".

Avremo Inter e Milan in semifinale di Champions.

"Non vedevamo una cosa del genere da decenni. È bello, fa onore al nostro calcio seppur bistrattato. È motivo di orgoglio avere due squadre in semifinale di Champions".

Si aspetta cambi di panchina in estate?

"Probabilmente l’Inter. Però poi vai a vedere che la squadra è in semifinale di Champions e si sta giocando la Coppa Italia. Per quanto riguarda il Milan, Pioli al di là di un appannamento fisiologico è li, in piena lotta per tanti obiettivi: un cambio mi suonerebbe come una sorpresa".