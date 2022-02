Lo Monaco: “Inter tosta, ma a Napoli può perdere punti. Azzurri alla pari”

Le considerazioni del noto dirigente a proposito delle due squadre che sabato pomeriggio si affrontano al San Paolo

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: "Il punto debole dell’Inter? Nessuna squadra è perfetta, l’ha dimostrato anche il Milan nel derby. L’Inter si presenta come una squadra tosta, compatta e forte in tutti i reparti, ma contro un pari grado come il Napoli può incappare in un altro passo falso. Il valore globale del Napoli non è assolutamente inferiore rispetto a quello dell’Inter.