Lo Monaco: “Il Napoli sta conducendo un campionato importante. Inter? Quando non puoi…”

Il dirigente ha parlato della vittoria del Napoli contro la Lazio e del momento che sta attraversando l'Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pietro Lo Monaco ha parlato della vittoria del Napoli contro la Lazio e del momento che sta attraversando l'Inter. "Quello di ieri è un grandissimo risultato dopo un primo tempo sofferto. Il Napoli sta conducendo un campionato molto importante e il campionato è fatto di episodi e chi li cavalca meglio poi alla fine vince. Inter ? Quando non puoi vincere la guerra accontentati della pace. Oggi il Napoli è primo in classifica, bisogna continuare su questa squadra e provare a capitalizzare".

"Recupero Bologna-Inter? Oggi la Serie A presenta una competitività costante fino alla fine, il discorso lo accetto fino a un certo punto. Bisogna anche considerare che quando una partita viene rinviata o non giocata poi incastrarla diventa veramente difficilissimo, specie se una squadra resiste in più competizioni. Mi auguro che la possano recuperare al più presto. Bologna demotivato? Non ci giurerei, le partite vanno giocate e sempre al meglio".