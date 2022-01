Lo Monaco: “Variante Omicron sembra quasi influenza rafforzata. Sarri…”

L'ex direttore sportivo del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato così del nuovo protocollo varato dalla Lega Serie A

“La Juventus prosegue in un trend negativo, sono 2-3 anni che è così. Nella Roma invece non vedo spiragli di programmazione che porti qualcosa d’importante all’orizzonte. Poi c’è la Lazio che paga il dopo-Inzaghi, non me ne voglia Sarri. Ci deve essere un ricambio, altrimenti paghi”.