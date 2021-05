Lo Monaco 13 anni dopo risponde a Mourinho: “Gran paraculo, ma in campo è un asino”

Tredici anni dopo, Lo Monaco, ex ds del Catania, risponde allo storico attacco di Josè Mourinho: "Paraculo e asino, mi conosceva benissimo"

Ricordate la storica intervista del 2008 in cui Josè Mourinho , rispondendo a un attacco dell'allora ds del Catania Pietro Lo Monaco, dichiarò: "Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco... Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto"? Ebbene, 13 anni dopo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è arrivata la risposta dello stesso Lo Monaco, che ha dichiarato:

"Mourinho è un paraculo e un asino, mi conosceva benissimo.E' uno dei più grandi paraculi della storia del calcio italiano. Fare l'allenatore presuppone avere diverse qualità, tra cui quelle di prendere l'attenzione su di sé, motivarla e su questo eccelle - la replica dell'ex presidente del Messina -. Ma è un asino nelle cose di campo, io l'ho sempre detto. Lui mi conosceva benissimo, anche perché qualche anno prima io andai a Bratislava a vedere gli Europei Under 21 lui faceva l'osservatore. Ci conoscemmo lì. E' un paraculo, lo ripeto. In quella partita dello sfogo a un certo punto il mio preparatore atletico mi disse che Mourinho l'aveva salutato e sapeva chi fosse, questo perché lui studia ogni elemento delle squadre che affronta, anche i dirigenti. Anche per questo lui mi conosceva, ma ha fatto il personaggio".