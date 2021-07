Lo Monaco: “Scudetto? Inter sotto queste tre squadre: ha problemi di bilancio”

Le parole dell'ex ds: "Campionato a 18 squadre con play-off e play-out? Una riforma del calcio va pensata e attuata. Dovrà essere strutturata in maniera funzionale"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A: "Campionato a 18 squadre con play-off e play-out? Una riforma del calcio va pensata e attuata. Dovrà essere strutturata in maniera funzionale. Qualche cambio sarà sicuramente fatto. Serie A? Vedo un passettino più avanti la Juventus. Il Napoli e la Roma se dovesse fare determinati acquisti. Sotto l’Inter che ha problemi di bilancio. Milan ancora in fase di strutturazione e disputerà un campionato all’insegna dell’ultimo".