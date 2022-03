Lo Monaco: “Scudetto? Il Napoli ha le stesse chance di Inter e Milan. Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato così della corsa Scudetto

"Il Napoli può avere il vantaggio di non essere impegnato in Coppa Italia ma a questo punto conta poco, conta invece non sbagliare un colpo. Il Napoli non deve guardarsi indietro perché significherebbe non crederci. Io non so chi sia l'agente di Politano ma farebbe bene a fare l'agente e non certamente il tecnico, che presuppone altre qualità. I procuratori poi non perdono mai, sono i vincenti in assoluto. Le sentenze le possiamo sparare tutte ad minchiam. Io dico che le squadre di Spalletti hanno sempre avuto un gioco importante. Il Napoli ha difficoltà negli esterni ma Insigne è già un calciatore di un'altra squadra (con molle che ne limitano il rendimento), Lozano è stato fuori finora, Politano manca all'appello, evidentemente non è la sua stagione. Quest'anno ci sono difficoltà ma non dipendono dal gioco di Spalletti".