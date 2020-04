Inter, senti Galli: “Locatelli adatto per il gioco di Conte, è un talento importante”

Intervistato da Calciomercato.com, Filippo Galli ha parlato di Manuel Locatelli e di un possibile futuro all’Inter con Conte: “Adatto per il gioco del tecnico nerazzurro? Si, Manuel può giocare in più ruoli del centrocampo. Adesso si parla più di funzioni che di ruoli, di capacità di leggere gli spazi e di inserimenti. Io credo abbia davvero tutto, l’esperienza con De Zerbi lo sta aiutando ancora di più a crescere, ad avere consapevolezza dei propri mezzi. All’inizio so che De Zerbi lo ha martellato, è normale. Manuel è un talento importante e mi auguro che continui a crescere“.