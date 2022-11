Juventus-Inter, Locatelli ritrova Calhanoglu: registi per necessità, i numeri

Centrocampisti di professione, trasformati in registi per necessità con risultati più che positivi: Manuel Locatelli e Hakan Calhanoglu, compagni di squadra nella stagione 2017/18 al Milan, si sono presi le chiavi rispettivamente di Juventus e Inter, e domani si sfideranno a distanza. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Dal Milan insieme alle due rivali del Diavolo da avversari. Locatelli alla Juventus e Calhanoglu all’Inter. Entrambi in mezzo, davanti alla difesa, un po’ per caratteristiche ma anche per necessità: i bianconeri sono senza un play e a corto di risorse a centrocampo (indisponibili Pogba e Paredes, oltre a McKennie), i nerazzurri hanno trovato nel turco il tanto desiderato vice-Brozovic. Evoluzione tutt’altro che prevedibile di Hakan, che in quel Milan – guidato da Vincenzo Montella prima e da Gennaro Gattuso poi – giocava da trequartista, esterno offensivo o mezz’ala. Ora protegge la difesa dell’Inter con agonismo e voglia, caratteristiche non sempre messe in mostra in rossonero".