Locatelli dopo la mancata convocazione in Nazionale: “Ho dato tutto”

Escluso dai convocati di Spalletti per l'Europeo in Germania, Manuel Locatelli, su Instagram, ha fatto un bilancio sulla sua stagione. Il calciatore della Juventus si riferisce soprattutto alla decisione del CT quando scrive: "Mi sono preso qualche giorno dopo la fine del campionato per riflettere bene su tutto. La stagione è stata lunga e gli obiettivi di squadra li abbiamo raggiunti. Ora è il momento di godermi la mia fantastica famiglia. Avrò sempre una visione positiva perché sono consapevole di aver dato tutto".