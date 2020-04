Inter, l’interesse per Locatelli non significa rinuncia a Sensi: con il Sassuolo…

Sarà un’altra estate intensa sull’asse Inter-Sassuolo: i due club, dopo le numerose operazioni di mercato della scorsa stagione, torneranno a parlarsi per il riscatto di Stefano Sensi. Ma potrebbe non essere l’unico tema da affrontare: secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Manuel Locatelli. Un’operazione che, tuttavia, non escluderebbe il riscatto di Sensi:

“Si era anche sparsa la voce che l’Inter puntasse sì su Locatelli ma restituendo Sensi al Sassuolo. Conferme in questo senso, però, non ne sono arrivate. E peraltro alla luce delle premesse, ovvero che, con lui a posto e in campo, si è la miglior versione stagionale dell’Inter, Sensi merita senza dubbio un’altra chance“.