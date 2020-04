Locatelli (CSS): “Abbiamo evidenza per potenziali vaccini. Questo vuol dire che…”

Intervenuto nella consueta conferenza stampa dal dipartimento della Protezione Civile per fare il punto sulla situazione coronavirus, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), ha posto l’attenzione soprattutto sul tema dei vaccini e del rischio di contagiosità nel calcio:

VACCINI – “Abbiamo evidenza che per 2 potenziali vaccini negli Usa, 1 in Inghilterra, 1 in Germania e 1 in Cina, vi è una fase avanzata di sviluppo. Che non vuol dire imminente commercializzazione ma messa a punto di approcci vaccinali in grado di sviluppare risposta immunologica”.

CALCIO – “Pallone veicolo di contagio? Risposta molto facile a darsi. Non credo proprio che la sfera di cuoio possa rappresentare un veicolo di diffusione nei 22 calciatori più eventuali altri 6 che entrino più la terna arbitrale. Serve comunicazione solida. Questa non lo è”.