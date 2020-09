Lo Monaco: “Inter protagonista, lotterà per lo scudetto. Juve? Non ho capito una operazione”

Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo, ai microfoni di TMW ha commentato le operazioni di mercato chiuse finora da alcune squadre di Serie A: “Il Milan ha fatto un’ottima operazione con Tonali, aver riconfermato Ibrahimovic a trentotto anni trasmette comunque una carica vincente. L’Inter è una protagonista, insieme alla Juve: come al solito si contenderanno la vittoria finale anche se non ho ben capito l’operazione Pirlo”.

Non è convinto da Pirlo?

“Non mi convince il concetto. La Juve è un’azienda leader nel mondo e pensare che affidi la gestione tecnica ad un neofita lascia quantomeno dei dubbi notevoli e fa perdere il credo in questo mondo. Un allenatore deve fare esperienza, non basta aver giocato a livelli importanti per guidare una multinazionale. Così cade tutto. Ma abbiamo accettato per tanti anni le multiproprietà come Bari o Salernitana e quindi vale anche questo…”.