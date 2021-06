Longhi: “Austria? È alla nostra portata. Pandev all’Inter sottovalutato”

Intervistato da Tmw, il giornalista Bruno Longhi ha parlato dell'avversario dell'Italia e dell'ex attaccante dell'Inter Pandev

"L'Italia di Mancini deve fare 31 con l'Austria, dove tutti i suoi giocatori militano in Bundesliga. Squadra ostica, combattiva, rude e veloce. Ma è decisamente alla nostra portata. Giusto non sottovalutare l'avversario, ma è giusto anche sperare di superare l'avversario in scioltezza. L'Italia non deve porsi il problema dell'avversario ma quello delle scelte del centrocampo. Da questa Nazionale è scomparsa la figura del mediano classico".