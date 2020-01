Longhi: “Eriksen? Secondo me l’operazione si può fare all’85%. Quando si parla di mercato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato del possibile arrivo di Christian Eriksen all’Inter. Questo il commento del giornalista: “In partenza potrebbe prendere il posto di Sensi o Barella, ma anche di Brozovic. L’Inter punta su quantità e qualità per avere tanti titolari a disposizione al fine di ridurre il gap con la Juventus. Quando si parla di mercato fino all’ultimo non si può mai sapere, ma visti gli aggiornamenti secondo me l’operazione Eriksen all’Inter si può fare all’85%”.

