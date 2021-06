Longhi: “Resterà l’Europeo di Eriksen. Futuro? Non possiamo fare ipotesi”

Le considerazioni del giornalista a proposito di quanto successo al centrocampista nerazzurro contro la Finlandia

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020. Queste le sue parole a proposito dell'Italia: "Abbiamo battuto la Turchia con tre reti, attraverso il gioco con la G maiuscola. La vittoria è stata, con quella del Belgio, è stata la più netta nel risultato. Certo, l'Italia è stata la più piacevole e che ha espresso il miglior gioco, quel tiki taka di guardioliana memoria. Le altre hanno ottenuto risultati importanti. Ma vanno considerati gli avversari. La Croazia era meglio della Turchia, la Russia era abbordabile. L'Italia ha impressionato tutti. Non eccelle nessuno singolarmente ma emerge il gioco e il gruppo".

"Quello che sarà è tutto nelle mani dei medici. Non possiamo ipotizzare ora il suo futuro, se avrà ancora l'idoneità per giocare. Non è ancora chiaro cosa è capitato, forse è stato un caso coronarico ma è ancora poco chiaro. Bisogna capire il perché di questo malore, che ci ha lasciato tutti senza respiro. Ci ha fatto capire che la vita di un uomo viene prima di qualsiasi altra cosa. I compagni ci hanno fatto capire la solidarietà. La resurrezione di Eriksen è un grande capitolo dello sport e della vita. Resterà l'Europeo di Eriksen".