Longhi: “L’Inter ha fatto un mezzo miracolo con il Barça. Ecco qual è stata la svolta”

"L’Inter ha giocato la partita di chi pensa di non far giocare l’avversario e spera nel colpo fortunato che effettivamente c’è stato perché la giocata di Calhanoglu è stata una gran giocata. Sono partite dove sai di doverti adattare per fare in modo che il nemico non tiri fuori il suo repertorio: in questo caso l’Inter ha fatto in modo che Lewandowski non facesse il Lewandowski. L’Inter non aveva altra scelta perché se avesse giocato un altro tipo di partita non si sa come sarebbe andata a finire".