Longhi: “Inter? Il paradosso è che è molto migliore dei risultati che non fa”

"L’”ottava” e la “decima”: ottava vittoria consecutiva per la ⁦Fiorentina⁩ (coppe comprese), decima sconfitta in campionato per l’⁦Inter. Il paradosso è che la squadra di Inzaghi è molto migliore dei risultati che (non) ottiene". Questa l'analisi di Bruno Longhi, giornalista, in merito a quanto accaduto ieri sera a San Siro: l'Inter di Simone Inzaghi ha perso la terza gara consecutiva e ora mette a serio rischio la qualificazione in Champions League il prossimo anno.