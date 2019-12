Longhi: “Inter penalizzata dagli infortuni, ma ha toppato in tre occasioni”

«L’Inter è stata penalizzata dagli infortuni, inutile essere qui a ricordare in che situazione si trova la squadra di Conte. Ma tutto sommato, se vai a vedere anche la Juve chiude a 42 punti, quindi non va fortissimo. Il danno è derivato degli infortuni ma l’Inter è riuscita a restare a galla. La vittoria dei bianconeri contro la Samp può essere un contraccolpo pesante, un pugno nello stomaco perché deve assolutamente vincere e non si sa ancora dove andrà l’allenatore a trovare l’undici. Esposito è un punto di domanda. A centrocampo chi gioca? E l’Inter ha toppato con la Roma, con il Barcellona che serviva per avere i soldi del mercato e poi a Firenze ha pareggiato». Così Bruno Longhi ha parlato a Skysport del momento dei nerazzurri e della corsa al titolo testa a testa con la Juventus, almeno fino a qui.

(Fonte: SS24)