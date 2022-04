Longhi: “Inter, la vittoria allo Stadium lascia aperto questo inquietante dibattito”

L'analisi del giornalista: "La vittoria di Torino per come è maturata non può autorizzare sogni di grandeur. Tocca all’Inter smentire la sofferenza"

Marco Astori

Tra le colonne di SportMediaset, Bruno Longhi, giornalista, ha analizzato così il successo dell'Inter di domenica sul campo della Juventus: "L’Inter rimane un po’ staccata dalle due. Innanzitutto perché il recupero di Bologna ha tutt’altro che l’aspetto della partita del “prego s’accomodi”. Quindi perché la vittoria dello Stadium lascia aperto un inquietante dibattito su ciò che potrà fare di qui alla fine del campionato. Saranno sufficienti i tre punti, l’entusiasmo ritrovato e la soddisfazione per essere ritornata a vincere dopo 10 anni sul campo della nemica che più nemica non si può per ritornare a pensare in grande?

O sarà più realistico domandarsi dove sia finita l’Inter dell’andata con la stessa Juventus, dell’Olimpico con la Roma, del derby o di Anfield? Per indorarle la pillola, si potrebbe affermare che sia diventata “risultatista”, come lo siamo noi giornalisti troppo spesso condizionati nel giudizio dal risultato finale. Ma la vittoria di Torino per come è maturata non può autorizzare sogni di grandeur. Tocca all’Inter smentire la sofferenza di quella partita con prestazioni, da qui in avanti, in linea con l’obiettivo (sbandierato) della seconda stella".