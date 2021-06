Longhi: “Turnover Italia? Giocherà Verratti. E magari anche Bastoni per Chiellini”

Il giornalista, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato delle probabili scelte di Mancini per la gara di domani contro il Galles

Quale può essere il rischio maggiore per l'Italia?

"L'entusiasmo, l'eccesso ti può far volare al di sopra di dove sei veramente. Ora si gioca contro il Galles, che non è da sottovalutare, ha giocatori ritrovati come James, Bale, Moore. E poi dobbiamo pensare a chi potrà essere l'avversario, Ucraina o Austria, agli ottavi".