Longhi: “Oriali? Vuole restare all’Inter, ma è colpevole di aver dato ragione a Conte”

Con ogni probabilità, Lele Oriali non sarà confermato come team manager dell'Inter . Al suo posto sembra scontato l'arrivo di Riccardo Ferri. Sull'argomento, a TMW Radio, Bruno Longhi ha dichiarato:

Antognoni e Oriali: che futuro sarà per loro?

"Il primo deciderà a breve se rimanere alla Fiorentina, il secondo si sa che non verrà confermato come team manager dell'Inter e nonostante abbia voglia di rimanere e ha un anno di contratto. E' colpevole di aver dato ragione a Conte, ma la questione è economica. Molto probabilmente andrà via, ma entrerà Riccardo Ferri. Tutto molto strano".