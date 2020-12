Longo: “L’Inter può concentrarsi sullo scudetto. Champions? Non puoi…”

L’ex allenatore del Torino, Moreno Longo, ha parlato dell’Inter e del successo per 3-1 alla Sardegna Arena contro il Cagliari ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “La Champions è sempre la competizione più difficile, ci devi arrivare in ottime condizioni e le squadre sono di altissimo livello. Non puoi sbagliare neanche una gara. In ogni caso l’Inter anche disputando la Champions sarebbe stata una seria pretendente alla vittoria finale della Serie A. Destinando le risorse sul campionato può concentrarsi maggiormente per vincerlo”.