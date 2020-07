Torino, Longo: “Per fare risultato con l’Inter bisogna essere perfetti. Noi oggi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Moreno Longo ha parlato così del KO del suo Torino con l’Inter:

“Fa male, c’erano i presupporti per fare un altro tipo di gara, abbiamo permesso all’Inter di andare in vantaggio con due palle inattive e dispiace. Due momenti in cui la nostra concentrazione non è stata massimale, abbiamo preso due gol evitabili e questi ci hanno fatto perdere la partita. Siamo una squadra che deve lottare su ogni campo per raggiungere l’obiettivo, siamo consapevoli. Non cambia nulla dopo questa partita, sapevamo di poter venire qui per fare punti e ci abbiamo creduto. L’Inter è stata più brava di noi ma abbiamo ancora 6 partite e dobbiamo essere concentrati sulla prossima partita con il Genoa”.

VERSO IL GENOA – “Dobbiamo migliorare sulla fase difensiva, lo sappiamo altrimenti non ci troveremmo in questa situazione di classifica. Stiamo lavorando su tutti gli aspetti, nel primo tempo abbiamo tenuto alta l’attenzione. Nell’intervallo ci eravamo detti che avremmo dovuto ripartire sempre attenti ma quando concedi con errori evitabili l’opportunità all’Inter di fare gol, questo ti penalizza. Per fare risultato con l’Inter devi essere perfetto in fase difensiva, continueremo a cercare di migliorare questi aspetti. Il problema di questi format è che non ci possiamo allenare, gestiamo i recuperi. Bisogna preparare le partite in scampoli di allenamento. Siamo costruiti per fare questo tipo di calcio, siamo una squadra fisica. Al cospetto di questo, siamo migliorati tanto nelle ultime partite. Il Toro è stato pericoloso, anche oggi abbiamo avuto la palla del 2-2 con Verdi e la traversa di Belotti. 4/5 occasioni non sono tantissime ma questo deve essere un elemento su cui valorizzare quello che si sta facendo. Dobbiamo trovare l’equilibrio tra le due fasi”.

PUBBLICO – “Il calcio è del pubblico e l’adrenalina che ti possono portare i tifosi può essere un vantaggio. Saremo favorevoli a questa apertura ai tifosi”.