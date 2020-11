Longo: “Scudetto? Quattro squadre possono lottare con la Juve. Non si vede…”

Moreno Longo, ex allenatore del Torino, ha parlato della Serie A 2020-2021 durante l’intervento su TMW Radio. Questo il suo pensiero: “Questo campionato sarà più livellato rispetto agli ultimi, squadre come Milan, Inter, Atalanta e Lazio possono inserirsi nella corsa della Juve. Non si vede al momento una squadra che per personalità e tatticamente possa farla da padrone”.

Tre giocatori che emergono da questa Serie A?

“Koulibaly è il giocatore che può spostare gli equilibri. A centrocampo stimo molto Locatelli, per quanto è cresciuto. Forse ha commesso qualche errore a livello di mentalità, ma era giovane quando è andato via dal Milan. Se poi devo scegliere un attaccante, allora dico Osimhen. È giovane ma si muove già da giocatore esperto. E sarà un crack a livello Mondiale”.