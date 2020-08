Siviglia, Lopetegui: “Finale un premio meritato, siamo un gruppo eccezionale. Adesso…”

Per la sesta volta nella sua storia, il Siviglia si qualifica alla finale di Europa League. Grazie alla vittoria per 2-1 contro il Manchester United, favorito della vigilia, infatti, la squadra andalusa arriva all’atto finale di Colonia, dove affronterà la vincente tra Inter e Shakhtar Donetsk, in campo domani. Nel post partita, l’allenatore della squadra, Julien Lopetegui, ha dichiarato:

“La resilienza è stata la chiave. Giocavamo contro un grandissimo avversario, siamo stati bravi e capaci di sfruttare le nostre occasioni, difendendoci nel modo giusto quando ci hanno attaccati. Loro nel secondo tempo ci hanno pressati di più, ma abbiamo resistito. Sono contento per i ragazzi, perché questo è un gruppo meraviglioso. Meritano questo premio. Sapevamo che era difficile, ma non avevamo paura. Adesso vedremo chi affronteremo in finale. Ovviamente vogliamo vincerla. Abbiamo affrontato tutte le partite come finali, ma la finale è la finale. Lo United ha giocato bene, per certi versi è stata una partita equilibrata. Abbiamo tenuto come dovevamo. Siamo contenti per la finale, abbiamo sofferto per arrivare fino qui. I ragazzi se la meritano. Adesso dobbiamo recuperare le forze, perché tanti giocatori non erano al massimo della forma“.

(Fonte: Sky Sport)