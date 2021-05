Lopez: “L’Inter di Conte sta facendo un campionato perfetto. Riesce a…”

Le considerazioni dell'allenatore a proposito della squadra nerazzurra e non solo

L'allenatore Fabio Lopez, nell'intervista concessa a TMW, ha parlato di alcuni temi all'ordine del giorno nel dibattito sportivo. Queste le sue considerazioni: "Ci sono idee come la costruzione dal basso e il pressing ultra-offensivo che vengono esasperate. Ma se io ti aspetto basso, per esempio, cosa costruisci? Guardiola non fa più il tiki-taka da quando ha lasciato il Barcellona: o siamo in ritardo, o stiamo cercando di riportare su questa mode. Spendo due parole sull'Inter di mister Conte, che per come intendo io lo sport sta facendo un campionato perfetto in questa ultima parte. Quanto hanno perso all'inizio, passando da un'eliminazione Champions visto che erano in rodaggio, oggi lo hanno ritrovato: riescono a vincere sia costruendo dal basso che andando di palla lunga, a seconda della situazione".