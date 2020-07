Diego Lopez, tecnico del Brescia, potrebbe optare per un cambio tattico per limitare l’Inter in vista della sfida di questa sera alle 19:30 a San Siro contro i nerazzurri di Conte.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il tecnico delle ‘Rondinelle’ sta pensando all’inserimento di Spalek sulla trequarti al posto del ceco ex Slavia Praga Zmrhal. Una mossa per andare in pressione su Brozovic e limitare il centrocampista croato, che rientrato dopo lo stop per infortunio.