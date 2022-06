Ag. Lorenzo Moretti: “Avellino piazza interessante, decideremo con l’Inter”

Protagonista di una stagione più che positiva con la Pistoiese, Lorenzo Moretti è tornato all'Inter per fine prestito e attende ora di conoscere il suo futuro. Tanti i club interessati, soprattutto in Serie C. Il suo agente, Alessandro D'Amico, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di ITV Sport: "Avellino? È vero, adesso vediamo con l'Inter come portare avanti la cosa. Ha un sacco di estimatori, però naturalmente Avellino è una piazza molto interessante e soprattutto anche accattivante per il processo di crescita che vuole fare questa società".