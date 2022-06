Lotito: “Tifosi Lazio particolari: quando vincemmo la Supercoppa con l’Inter di Mou…”

"Non sono abituato a vendere sogni, bensì realtà. I tifosi hanno ragione quando dicono che la squadra è un loro patrimonio. È vero, da un punto di vista passionale. Ma dal punto di vista della gestione, no. Nel calcio però quando porti i fatti, la gente non torna sui propri passi. Al contrario, vuole sempre di più. Quando vincemmo la Supercoppa contro l'Inter di Mourinho, la partita dopo allo stadio non c'era nessuno. I laziali sono un po' particolari in questo, forse li ho abituati troppo bene..."

"I romanisti invece sono contenti anche se la squadra va male. Partono a inizio stagione per vincere tutto, poi si accontentato di lottare per altre posizioni. Noi laziali siamo diversi. I tifosi sono abituati a soffrire, hanno fatto collette, sono stati depauperati, però erano coinvolti emotivamente. In passato ci sono state persone abituate a mungere la vacca, poi si sono trovate un presidente che ha detto stop. E non l'ho fatto non per me, ma per la società".