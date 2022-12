Lotito: “Momento storico per Lega, intrapreso percorso di cambiamento e trasparenza”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti - tra cui lì'inviato di Fcinter1908 - all'uscita dall'Assemblea di Lega: "Intanto abbiamo nominato il membro che mancava. È un momento storico, importante, per capire che la Lega ha finalmente intrapreso un percorso di grande cambiamento e di massima trasparenza. Caso Juventus? Non esprimo giudizi perchè non sono a conoscenza dei fatti. Per il calcio italiano sarà un Natale di cambiamenti, dove c'è la volontà da parte di tutti di riportare la Lega ai vertici del calcio internazionale".