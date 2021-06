CorSera – Assemblea, lite furiosa Lotito-Dal Pino, Marotta riporta la calma: la ricostruzione

Assemblea di Lega decisamente infuocata, quella che si è tenuta ieri a Milano. Ecco la ricostruzione del Corriere della Sera

Assemblea di Lega decisamente infuocata, quella che si è tenuta ieri a Milano. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, infatti, sono volati gli stracci tra il presidente della Lazio (e della Salernitana), Claudio Lotito, e il numero uno della Lega, Paolo Dal Pino. Nello specifico, Lotito, infuriato per il mancato invito alla Salernitana (che, secondo norme federali, lo stesso Lotito dovrà cedere entro il 25 giugno), ha minacciato denunce, prima di abbandonare la riunione rientrare dopo la mediazione di Marotta. Scrive il Corriere della Sera:

"La Lega di A vota lo spezzatino, poi annulla la delibera e rinvia ogni decisione alla prossima settimana auspicando un rialzo dell’offerta di Dazn. Lotito, furioso per la mancata convocazione della Salernitana, di cui dovrà cedere la proprietà entro il 25 giugno, litiga ferocemente con Dal Pino e deve essere trattenuto da Marotta prima che la situazione degeneri (...). Davanti alle intemperanze di Lotito che prima ha abbandonato la riunione e poi è rientrato, il presidente della Lega gli ha urlato: «Lei è squalificato, non può stare in questa stanza lo sa?»".