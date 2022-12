Lotito: “Mihajlovic era un amico. Col sorriso fino alla fine”

Claudio Lotito ricorda Sinisa MIhajlovic alla camera ardente. Queste le sue considerazioni: "Il ricordo intanto è quello di un amico. E' un esempio, un professionista che ha portato avanti la malattia con dignità e forza, non ha mai avuto un atteggiamento compassionevole. E' sempre stato col sorriso, fino alla fine. Era una persona coraggiosa, non ha mai agito per interesse personale. Sinisa era una persona di forza, di orgoglio e grande dedizione. E' stato un grande marito e un grande padre, ha sempre agito per il bene della sua famiglia. Lui può diventare un punto di riferimento.