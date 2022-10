Lotito: “In Sarri rivedo Maestrelli. 0-0 con lo Sturm Graz? I risultati…”

"Se rivedo Maestrelli in Sarri? Entrambi hanno una filosofia di calcio. Entrambi ci mettono la stessa dedizione, lo stesso impegno. Sarri ha detto che sedere sulla stessa panchina del Maestro è un onore". Parola di Claudio Lotito, patron della Lazio, a margine della commemorazione in Campidoglio del centenario dalla nascita del tecnico artefice dello scudetto del '74. "I tempi sono cambiati, una volta c'era un calcio più romantico, più basato sull'aspetto valoriale - prosegue Lotito, che poi commenta il cammino della squadra, reduce dallo 0-0 di ieri con lo Sturm Graz: "I risultati non sono solo frutto di investimenti economici o matematici, ma anche il frutto di un'alchimia che si crea nello spogliatoio, attraverso un motto: tutti per uno, uno per tutti. La società ha allestito una squadra competitiva, ora sta ai giocatori portare i risultati".