Inter-Milan, LOVE MILANO: le attività del derby all’insegna della musica e del design

L’Inter celebra il legame con la propria città e con i mondi della musica e del design in occasione di Inter-Milan

Andrea Della Sala

MILANO – Love Milano, l’Inter celebra il legame con la propria città e con i mondi della musica e del design in occasione di Inter-Milan, in programma il 5 febbraio alle 18.00.

Il filo conduttore delle attività dedicate al derby è il legame tra l’Inter e Milano, città di grande ispirazione che spinge i giovani di tutti i quartieri a guardare al futuro con ambizione. E l’Inter, così come la sua città, ha nel proprio DNA l’attitudine a guardare verso l’alto e ad evolversi giorno dopo giorno in un incessante processo di miglioramento e progresso. Un percorso inclusivo, che accoglie tutti e non lascia indietro nessuno.

Il legame indissolubile tra l’Inter e la propria città, espresso dal concept Love Milano, culmina nel video hero - pubblicato oggi sui canali ufficiali del club - arricchito dalla collaborazione con Island Records che ha portato ad avere una la colonna sonora d’eccezione per il contenuto dedicato alla stracittadina: ∞ Love di Marracash ft. Guè. Una storia di amicizia, di legami indissolubili che nascono in ogni quartiere della città di Milano e fanno parte del percorso di vita di ognuno di noi.

Oltre al mondo della musica, il claim Love Milano si lega all’universo del design grazie al legame con Kartell: dopo il progetto "K loves Milano" del 2011 i due brand storici della città meneghina tornano infatti a collaborare. In occasione del derby la sala Hall of Fame Club dello stadio sarà interamente caratterizzata da arredi Kartell, pensati e realizzati appositamente per l’occasione. L’allestimento sarà completato dall’esclusiva esposizione del divano TRIX custom edizione Inter del 2011, l’arredo in edizione unica due posti apribile e polifunzionale rivestito interamente di nerazzurro e con all’interno una tappezzeria che riproduce un campo da calcio, autografato dai giocatori della formazione nerazzurra Campione del Mondo ad Abu Dhabi.

Le attività legate al derby coinvolgeranno inoltre numerosi Partner del Club: Socios.com, Global Main Partner e match sponsor della partita, distribuirà ai tifosi al primo e secondo anello arancio delle bandierine nerazzurre per creare una coreografia e organizzerà un game show per intrattenere alcuni selezionati Fan Token holders all’interno di una sala lounge del Meazza.

DigitalBits sarà invece protagonista in vista della stracittadina con un'attivazione legata all'app AstraX Wallet: i tifosi che saranno presenti allo stadio, scaricando l'app prima della partita e presentandosi alle postazioni dedicate, potranno ricevere gratuitamente dei Digitalbits, ottenendo un credito che darà accesso a esperienze esclusive in futuro.

Nella sala Club Orologio è invece in programma un’attività di show cooking organizzata in collaborazione con La Molisana: lo chef stellato Theo Penati realizzerà, con l’aiuto della legend nerazzurra Riccardo Ferri, un esclusivo finger food che verrà servito in tutte le sale ospitalità dello stadio.