Lovren: “Io che faccio il saluto fascista? Vergognatevi! Denuncio tutti. Mi hanno…”

Ha scatenato non poche polemiche il video in cui si vede Marcelo Brozovic e Dejan Lovren cantare un coro nazista. Intervenuto nel corso del programma Bujica, in onda su Z1, il difensore dello Zenit si difende e minaccia di adire le vie legali. "Da un mese, da quando siamo partiti per il Mondiale, non ho aperto un giornale. So che questa è una pressione per me, per il mister e per gli altri. Ad oggi non ho aperto un solo giornale. Tutti mi hanno detto come hanno scritto su di me. Io che ho fatto il saluto fascista? Vergognatevi! Ho già preparato le azioni legali da intraprendere. Non c'è perdono!".