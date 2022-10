Lozano: “Bene in Champions, ora dobbiamo blindare il primo posto in campionato”

Lozano ha giocato in Champions una partita-qualificazione da protagonista ma elogia il funzionamento del gruppo: "Il tecnico Spalletti - ha detto - è molto importante, ha creato un gruppo forte, è un grande allenatore e se siamo così uniti è grazie a lui. Prepara le partite nel migliore dei modi, ci darà ancora una grande mano. La rosa è profonda e lui considera tutti, in questo modo ottiene davvero che ognuno ci tiene a fare bene e a dare il cento per cento. Quest'estate sono andati via tanti giocatori forti ma ne sono arrivati altri ugualmente forti, giovani e di talento che si sono subito inseriti bene. Per gli obiettivi continuiamo a pensare gara dopo gara, vogliamo solo dare il massimo".