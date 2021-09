Lubishtani: “Inter, per me la scelta migliore. I miei obiettivi…”

Il terzino classe 2004 è arrivato ad agosto tra le fila della Primavera nerazzurra e ha parlato della sua nuova avventura

Donart Lubishtani, terzino sinistro classe 2004, è arrivato all'Inter in agosto dopo essersi svincolato dal Chievo Verona. In un'intervista rilasciata in Svezia ha parlato della sua nuova esperienza: «Mi sembra di aver fatto il passo giusto approdando all'Inter. Hanno un buon progetto per me e mi hanno mostrato grande interesse, ne abbiamo parlato tanto. È allettante quando un club così ti offre un'opportunità. Ci sono stati altri club con cui ho avuto contatti ma sentivo che l'Inter era il meglio per il mio futuro. Perché è un club che ha grandi ambizioni e crede fermamente nei giovani. Per questo la scelta è caduta sul club nerazzurro», ha rivelato.